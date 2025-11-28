FC 26 Nuova Evoluzione FLASH | Intercept+ EVO – Intercettazioni Garantite!

È disponibile una nuova Evoluzione flash a tempo limitato ( solo 24 ore ) che garantisce uno dei PlayStyle+ difensivi più richiesti: Intercettazioni+. Durata: Solo 24 ore (scade rapidamente).. Costo Stimato: Medio (Richiede 85 OVR e 1 TOTW).. Ripetibile: No.. Premio: 1x Slot EVO che conferisce lo Stile di Gioco Intercetto+ (Non scambiabile).. Requisiti per l’Upgrade. Questa EVO è una delle prime a richiedere una SBC (rosa) per accedere al potenziamento, invece di semplici partite. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Intercept+ EVO 85 OVR Min. 1 gioc. TOTW Analisi Veloce e Obiettivi. EVO Vantaggiosa (Per CDCDC di Lusso). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

