FC 26 Nuova Evoluzione a Pagamento | Il canto di Touré – Il CDC Box-to-Box Definitivo! Song of Toure
È disponibile l’Evoluzione premium a pagamento “Il canto di Touré” (21 giorni), progettata per trasformare un Centrocampista Difensivo (CDC) in una figura dominante, ispirata al leggendario Yaya Touré. Questa EVO garantisce un boost massivo di +15 GEN e aggiunge lo stile di gioco Passaggio Incisivo+. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Costo: 50.000 Crediti o 500 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. Posizione: CDC.. N° stili di gioco+ max: 1.. Esclude i giocatori Tour mondiale fuoricl. argento. I Miglioramenti Totali (Massivo +15 GEN). Questa EVO è una delle più potenti, con boost eccezionali in tutte le statistiche, portando il giocatore a un massimo di 87 OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
News recenti che potrebbero piacerti
Sicurezza elettrica in evoluzione: il webinar Prosiel sulla nuova CEI 11-27 11 dicembre 2025 – ore 17.00 La sesta edizione della norma aggiorna qualifiche PES-PAV e criteri di sicurezza nei lavori elettrici. Un incontro con esperti e normatori per capire co - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Nuova Evoluzione FLASH: Locked In – Focus sulla Difesa Pura! - È disponibile una nuova Evoluzione flash a tempo limitato (4 giorni totali) denominata "Locked In", interamente dedicata a potenziare le statistiche difensive ... Da imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione FLASH: Hit the Weights – Potenza e Fisico! - È disponibile una nuova Evoluzione flash a tempo limitato (4 giorni totali) denominata "Hit the Weights", dedicata interamente a potenziare le statistiche ... Scrive imiglioridififa.com
Come giocare prima a FC 26 dal 18 settembre con il trucco della Nuova Zelanda - Vi abbiamo già spiegato come giocare prima a EA Sports FC 26 ma se non resistete potete anticipare la prova di ulteriori 12 oregrazie al trucco della Nuova Zelanda. Scrive everyeye.it