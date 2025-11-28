FC 26 Nuova Evoluzione a Pagamento | Il canto di Touré – Il CDC Box-to-Box Definitivo! Song of Toure

28 nov 2025

È disponibile l’Evoluzione premium a pagamento “Il canto di Touré” (21 giorni), progettata per trasformare un Centrocampista Difensivo (CDC) in una figura dominante, ispirata al leggendario Yaya Touré. Questa EVO garantisce un boost massivo di +15 GEN e aggiunge lo stile di gioco Passaggio Incisivo+. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Costo: 50.000 Crediti o 500 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. Posizione: CDC.. N° stili di gioco+ max: 1.. Esclude i giocatori Tour mondiale fuoricl. argento. I Miglioramenti Totali (Massivo +15 GEN). Questa EVO è una delle più potenti, con boost eccezionali in tutte le statistiche, portando il giocatore a un massimo di 87 OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

