Sono disponibili due nuove e utili SBC a tempo limitato, ideali per convertire fodder di rating medio in carte ad alto rating necessarie per le SCR più costose. 1. Scelta 1 di 3 Giocatori 84+ (Pick). Questa sfida offre l’opportunità di scegliere tra tre giocatori con rating minimo 84 OVR. Durata: 3 giorni.. Ripetibile: Sì, ma solo 3 volte e si riattiva dopo 1 giorno.. Premio: 1x Scelta 1 di 3 Giocatori Oro Rari 84+ (Non scambiabile).. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Scelta 84+ 83 OVR Min. 5 gioc. con TOT min 84 Analisi Veloce. Consigliata per la Qualità. Sebbene richieda ben 5 carte con rating minimo 84 (un requisito notevole per una rosa 83), la possibilità di scegliere il giocatore riduce il rischio e aumenta le probabilità di trovare una carta utilizzabile come fodder 86+ o 87+. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Aggiornamenti Fodder: Scelta 84+ e Pacchetto 85+ Disponibili!

