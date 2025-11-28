Favoloso Natale Umbria felix tra luci e magia

Nella verde Umbria il paesaggio si fonde con una tradizione millenaria e l'inverno accende l'incanto, quando il periodo natalizio si trasforma in un viaggio nella meraviglia. Tra borghi adagiati sulle colline e specchi d'acqua cristallini, la regione offre un caleidoscopio di iniziative che, per eleganza e suggestione, conquistano ogni visitatore. Sulle rive del Lago Trasimeno si rinnova ogni anno una visione che sfida i confini della realtà: l'Albero di Natale galleggiante più grande del mondo. Un'installazione luminosa che danza sull'acqua, riflettendo i suoi contorni scintillanti sulle onde leggere del lago, in uno spettacolo che affascina per imponenza e poesia.

