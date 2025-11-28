Salvo Sottile torna questa sera, venerdì 28 novembre, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di Rai Approfondimento in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 28 novembre 2025. Al centro della puntata, un’ inchiesta sul sistema delle truffe legate al trading online. L’inviato del programma si è messo sulle tracce di un gruppo di aziende che operano in rete e che, con tecniche di marketing aggressivo, hanno convinto centinaia di persone a versare migliaia di euro con l’illusione di guadagnare senza rischi grazie al famoso arbitraggio matematico. Un racconto che, attraverso testimonianze esclusive, fa luce su quanto sia pericoloso il mondo dei falsi guru finanziari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - FarWest, Sottile tra falsi guru finanziari e diplomifici