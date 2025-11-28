FarWest Sottile tra falsi guru finanziari e diplomifici | le anticipazioni di stasera 28 novembre 2025

Salvo Sottile torna questa sera, venerdì 28 novembre, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di Rai Approfondimento in onda in prima serata su Rai 3. Le FarWest anticipazioni 28 novembre 2025 raccontano una puntata che attraversa quattro grandi fronti: le truffe del trading online e i falsi guru finanziari, il caso del Cubo Nero di Firenze, il viaggio nei servizi pubblici di Roma e il ritorno sull’universo opaco dei diplomifici. Indice. Orario e dove vedere FarWest stasera. Truffe del trading online e falsi guru finanziari. Il caso del Cubo Nero di Firenze. Roma, tra servizi ai cittadini e cimiteri al collasso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

