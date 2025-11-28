Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 28 novembre. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 28 novembre 2025. Anticipazioni. Un’inchiesta sul sistema delle truffe legate al trading online. L’inviato di “Farwest” si è messo sulle tracce di un gruppo di aziende che operano in rete e che, con tecniche di marketing aggressivo, hanno convinto centinaia di persone a versare migliaia di euro con l’illusione di guadagnare senza perdere, grazie al famoso arbitraggio matematico. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3