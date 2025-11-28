Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 28 novembre. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 28 novembre 2025. Anticipazioni. Un’inchiesta sul sistema delle truffe legate al trading online. L’inviato di “Farwest” si è messo sulle tracce di un gruppo di aziende che operano in rete e che, con tecniche di marketing aggressivo, hanno convinto centinaia di persone a versare migliaia di euro con l’illusione di guadagnare senza perdere, grazie al famoso arbitraggio matematico. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche questi approfondimenti
FarWest, stasera la seconda parte dell’inchiesta sulle aree di servizio in autostrada Nel corso della puntata anche una nuova testimonianza sulla morte di David Rossi. Ecco le anticipazioni del 21 novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Farwest, ospiti stasera: indagine sulle truffe del trading online e i falsi guru finanziari. Le anticipazioni - Farwest indaga poi sul caso del Cubo Nero, l’edificio sorto al posto dell’ ex Teatro Comunale di Firenze e divenuto simbolo delle contraddizioni urbanistiche della città. Come scrive affaritaliani.it
Farwest, ospiti stasera: un'inchiesta sulle aree di servizio in autostrada e la possibile svolta nel caso David Rossi. Tutti i temi - 25 su Rai3, a Farwest la seconda parte dell’inchiesta sulle aree di servizio autostradali che si concentra sugli iconici panini e su ciò che c’è dietro. Si legge su affaritaliani.it
Farwest, anticipazioni della puntata di stasera 14 novembre - Nuovo appuntamento con Farwest, il programma d'inchiesta condotto da Salvo Sottile, in onda stasera - Da corrieredellumbria.it