Faraoni riparte dalla Serie B c’è la firma per l’ex Inter | il comunicato ufficiale del suo nuovo club – FOTO

Internews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Faraoni riparte dalla Serie B, c’è la firma per l’ex Inter: il comunicato ufficiale del suo nuovo club. Ecco dove giocherà il terzino. Nuova avventura professionale per Marco Davide Faraoni. L’esperto esterno destro, cresciuto nel vivaio della Lazio e con un passato significativo tra le fila dei nerazzurri, riparte ufficialmente dal campionato di Serie B. Dopo aver risolto il proprio contratto con l’Hellas Verona durante la sessione estiva di mercato, il calciatore classe 1991 ha trovato l’accordo definitivo con il Pescara.?? Davide Faraoni è biancazzurro???? pic.twitter.comdbvE5ecff5 — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) November 27, 2025 La società biancoazzurra ha comunicato che la firma sul contratto è arrivata nel pomeriggio di ieri presso la sede del presidente Daniele Sebastiani. 🔗 Leggi su Internews24.com

