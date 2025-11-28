Famiglia nel bosco | Mai rifiutato gli aiuti I nostri bambini sono il baricentro del nostro cammino
Dopo giorni di silenzio, la famiglia nel bosco di Palmoli è tornata a condividere le proprie posizioni. A una settimana di distanza dall’allontanamento dei tre bambini, la versione dei fatti non è stata espressa davanti alle telecamere, ma con una lettera diffusa dai nuovi legali in cui si dimostra l’apertura al dialogo e alla collaborazione. Gli aiuti. Nel «bisogno di ristabilire verità e chiarezza», Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori dei tre bambini, hanno smentito di aver rifiutato gli aiuti. Pur ribadendo di avere «la gioia di preservare» il loro «spirito» e la loro «filosofia di vita», hanno dichiarato: «Non abbiamo rifiutato le offerte di aiuto provenienti dal Comune di Palmoli e dai privati. 🔗 Leggi su Panorama.it
