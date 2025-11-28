Famiglia nel bosco l’ultima scoperta sul conto dei genitori
La vicenda della famiglia anglo-australiana di Palmoli si arricchisce di ulteriori dettagli, con particolare attenzione alla situazione finanziaria e ai rapporti con le istituzioni. I genitori, Catherine e Nathan, hanno diffuso una nota ufficiale attraverso i nuovi legali Marco Femminella e Danila Solinas, illustrando la decisione di revocare il mandato all’avvocato Giovanni Angelucci, fino a quel momento incaricato di seguire la complessa procedura giudiziaria avviata nel 2024. Secondo quanto dichiarato dalla coppia, questa scelta sarebbe stata presa “nel bisogno di ristabilire verità” rispetto a una situazione che ha “stravolto” la loro famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
