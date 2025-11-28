Famiglia nel bosco l’avvocata dei genitori | Non avevano capito ordinanza faranno i lavori richiesti realizzando un bagno e ampliando la casa

La famiglia Trevallion-Birmingham, al centro del caso dell'allontanamento dei tre figli da parte del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, non aveva compreso fino a pochi giorni fa l'ordinanza, né gli atti ufficiali, a causa del linguaggio tecnico non tradotto nella loro lingua. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Salvini, la famiglia nel bosco e le altre famiglie: doppio standard? #piazzapulita - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo ripensamento nel bosco Famiglia nel bosco: “Non abbiamo rifiutato gli aiuti, bimbi al centro delle nostre scelte” - la Repubblica repubblica.it/cronaca/2025/1… #bosco #bambini #Palmoli #Abruzzo Vai su X

Famiglia nel bosco, i genitori dei bimbi: “Non è vero che abbiamo rifiutato gli aiuti”. L’ex legale: “Chi offriva casa ha atteso invano” - "Ogni passo è dettato da un unico obiettivo: il benessere psicofisico dei nostri splendidi bambini". Si legge su ilfattoquotidiano.it

Famiglia nel bosco, i genitori dei bambini rompono il silenzio: la lettera verità - Il caso della famiglia nel bosco è ormai diventato di livello nazionale: la lettera dei genitori dei bambini con la loro verità. Segnala newsmondo.it

Famiglia nel bosco, i genitori: "Falso il nostro rifiuto di case alternative. Sappiamo poco l'italiano, difficile capire cosa accadeva" - In una lunga nota diffusa attraverso i nuovi legali, la coppia afferma di aver potuto leggere l'ordinanza del tribunale dei minorenni in inglese solo due giorni fa: "Complesso per noi cogliere i tecni ... Si legge su today.it