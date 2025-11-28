Famiglia nel bosco la svolta | l’annuncio del sindaco

Il caso della famiglia nel bosco di Palmoli torna al centro dell’attenzione, grazie alle dichiarazioni del sindaco Giuseppe Rosario Masciulli, che ha annunciato un potenziale passo avanti verso la soluzione della vicenda. La famiglia composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, di origine anglo-australiana, aveva scelto una vita immersa nella natura, scelta che però le autorità avevano giudicato non idonea per i tre figli minori, arrivando all’allontanamento dei bambini. Masciulli ha rivelato che Nathan Trevallion ha visitato un nuovo casolare, offerto da un imprenditore locale, che potrebbe rappresentare una sistemazione stabile e più sicura per la famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Famiglia nel bosco, la svolta: l’annuncio del sindaco

