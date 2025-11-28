Famiglia nel bosco il sopralluogo del padre | stravolto il quadro

Una possibile svolta nel caso della cosiddetta " famiglia nel bosco ". A renderlo noto è il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, che dà conto di un’evoluzione concreta dopo settimane di incertezza. Secondo il primo cittadino, il padre dei bimbi, Nathan Trevallion, avrebbe aperto a una nuova sistemazione, segnale che per il sindaco potrebbe segnare punto di svolta nel percorso verso il ricongiungimento familiare. Masciulli ha raccontato con soddisfazione di aver percepito un atteggiamento differente da parte della famiglia, che starebbe valutando alcune soluzioni alternative offerte dal Comune. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

