Famiglia nel bosco il sopralluogo del padre | stravolto il quadro
Una possibile svolta nel caso della cosiddetta " famiglia nel bosco ". A renderlo noto è il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, che dà conto di un’evoluzione concreta dopo settimane di incertezza. Secondo il primo cittadino, il padre dei bimbi, Nathan Trevallion, avrebbe aperto a una nuova sistemazione, segnale che per il sindaco potrebbe segnare punto di svolta nel percorso verso il ricongiungimento familiare. Masciulli ha raccontato con soddisfazione di aver percepito un atteggiamento differente da parte della famiglia, che starebbe valutando alcune soluzioni alternative offerte dal Comune. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
La famiglia nel bosco cambia strada: dopo settimane di tensioni, i genitori spiegano di non aver compreso l’ordinanza del Tribunale a causa della lingua. Ora, con l’avvocata Solinas, assicurano piena collaborazione e si dicono pronti ai lavori richiesti sulla ca - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo ripensamento nel bosco Famiglia nel bosco: “Non abbiamo rifiutato gli aiuti, bimbi al centro delle nostre scelte” - la Repubblica repubblica.it/cronaca/2025/1… #bosco #bambini #Palmoli #Abruzzo Vai su X
La famiglia nel bosco, parla l’avvocato: “Dicono di no a qualsiasi soluzione, mi spiace ma io mollo” - Il legale della coppia ha rimesso il mandato per difendere i coniugi Trevallion- Lo riporta repubblica.it
Famiglia nel bosco, Nordio: "Se profili disciplinari interverrò". Avvocato rimette mandato - Si è incrinata "la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente", spiega il difensore Giovanni Angelucci. Segnala tg24.sky.it
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Credit: Screenshot da "La Vita in Diretta", in onda su Rai 1 - I coniugi ritengono i lavori di ristrutturazione della loro abitazione "troppo invasivi e impattanti" ... Scrive tpi.it