Famiglia nel bosco il sindaco | Hanno visitato un casolare la soluzione è vicina
Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, ha annunciato una possibile svolta nel caso della famiglia nel bosco, rivelando che Nathan Trevallion ha visionato un nuovo casolare messo a disposizione da un imprenditore locale. La soluzione, ha spiegato, sarebbe perfettamente in linea con la filosofia di vita dei coniugi. Masciulli ha espresso ottimismo sul fatto che questo primo passo possa portare al tanto atteso ricongiungimento familiare con i tre figli della coppia, di 6 e 8 anni, allontanati a causa delle condizioni abitative giudicate inadeguate. Durante la puntata del 28 novembre di Storie Italiane su Rai1, il sindaco è intervenuto definendosi “felicissimo” per il cambiamento di atteggiamento dei genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ora più disponibili a collaborare con le istituzioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La famiglia nel bosco cambia strada: dopo settimane di tensioni, i genitori spiegano di non aver compreso l’ordinanza del Tribunale a causa della lingua. Ora, con l’avvocata Solinas, assicurano piena collaborazione e si dicono pronti ai lavori richiesti sulla ca - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo ripensamento nel bosco Famiglia nel bosco: “Non abbiamo rifiutato gli aiuti, bimbi al centro delle nostre scelte” - la Repubblica repubblica.it/cronaca/2025/1… #bosco #bambini #Palmoli #Abruzzo Vai su X
Famiglia nel bosco, il sindaco annuncia che i genitori hanno cambiato idea: "Nathan ha visionato un casolare" - Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli annuncia una possibile svolta. Si legge su virgilio.it
Famiglia nel bosco, il sindaco: “Hanno visitato un casolare, la soluzione è vicina” - Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, ha annunciato una possibile svolta nel caso della famiglia nel bosco, rivelando che Nathan Trevallion ha ... Lo riporta thesocialpost.it
Famiglia nel bosco/ Sindaco Palmoli: “Spiragli per il ricongiungimento, oggi Nathan vedrà una casa…” - Il caso della famiglia nel bosco a Storie Italiane, con il sindaco di Palmoli in collegamento in diretta tv su Rai Uno: ecco le novità ... Lo riporta ilsussidiario.net