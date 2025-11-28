Famiglia nel bosco il sindaco | Hanno visitato un casolare la soluzione è vicina

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, ha annunciato una possibile svolta nel caso della famiglia nel bosco, rivelando che Nathan Trevallion ha visionato un nuovo casolare messo a disposizione da un imprenditore locale. La soluzione, ha spiegato, sarebbe perfettamente in linea con la filosofia di vita dei coniugi. Masciulli ha espresso ottimismo sul fatto che questo primo passo possa portare al tanto atteso ricongiungimento familiare con i tre figli della coppia, di 6 e 8 anni, allontanati a causa delle condizioni abitative giudicate inadeguate. Durante la puntata del 28 novembre di Storie Italiane su Rai1, il sindaco è intervenuto definendosi “felicissimo” per il cambiamento di atteggiamento dei genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ora più disponibili a collaborare con le istituzioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

