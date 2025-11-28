Famiglia nel bosco il sindaco annuncia che i genitori hanno cambiato idea | Nathan ha visionato un casolare
Nathan Trevallion, padre della famiglia nel bosco, avrebbe visionato un casolare come soluzione abitativa. Un gesto che potrebbe essere una svolta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Dritto e rovescio. . "La famiglia che vive nel bosco non ha commesso alcun reato!" Isabella Tovaglieri (Lega) a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo ripensamento nel bosco Famiglia nel bosco: “Non abbiamo rifiutato gli aiuti, bimbi al centro delle nostre scelte” - la Repubblica repubblica.it/cronaca/2025/1… #bosco #bambini #Palmoli #Abruzzo Vai su X
Famiglia nel bosco, il sindaco annuncia che i genitori hanno cambiato idea: "Nathan ha visionato un casolare" - Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli annuncia una possibile svolta. Scrive virgilio.it
Famiglia nel bosco/ Sindaco Palmoli: “Spiragli per il ricongiungimento, oggi Nathan vedrà una casa…” - Il caso della famiglia nel bosco a Storie Italiane, con il sindaco di Palmoli in collegamento in diretta tv su Rai Uno: ecco le novità ... Riporta ilsussidiario.net
Famiglia che vive nel bosco, il sindaco offre casa gratis: “Già fatto ma…” - Continua a far parlare la vicenda legata alla famiglia che vive nel bosco in Abruzzo. Da newsmondo.it