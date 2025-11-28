Famiglia nel bosco il duro intervento di Matteo Salvini | parole pesantissime
La quiete della “famiglia nel bosco” di Palmoli (Chieti) è stata bruscamente interrotta da un provvedimento che sta scuotendo l’opinione pubblica e la politica italiana. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto con veemenza, trasformando il caso in un acceso scontro istituzionale. Le sue parole, forti e dirette, non lasciano spazio a interpretazioni: l’allontanamento dei tre bambini dai genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, è per lui un “atto di violenza ingiustificata”. Ma cosa ha spinto il leader della Lega a usare un paragone così clamoroso per criticare i giudici? Leggi anche: “È ridicolo”: Schlein contro Meloni, scoppia la bufera. 🔗 Leggi su Tvzap.it
