Famiglia nel bosco adesso parla la comunità | il paese è diviso VIDEO
Nelle ultime settimane, la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli ha dominato pagine di giornali e telegiornali, generando un acceso dibattito tra cronaca, politica e opinione pubblica. Il nuovo servizio di Piazzapulita, trasmissione di approfondimento di LA7, ha provato a portare elementi concreti su una storia che finora era stata raccontata soprattutto attraverso comunicati e titoli sensazionalistici. La troupe si è addentrata nei boschi per raggiungere la casa costruita con materiali di recupero, priva di elettricità, gas e acqua corrente, e ha poi raccolto testimonianze di chi vive o passa regolarmente in zona, cercando di capire cosa significhi convivere con una scelta di vita così estrema. 🔗 Leggi su Tvzap.it
