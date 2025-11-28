F1 Vettel spiega il flop di Hamilton | Ha commesso il mio stesso errore
L’ex Ferrari, Sebastian Vettel, spiega qual è stato il reale motivo della stagione no di Lewis Hamilton in rosso. La prima stagione di Lewis Hamilton in Ferrari si sta per chiudere con pochissime soddisfazioni. L’ex pilota di Formula 1, Sebastian Vettel, che conosce Maranello come le proprie tasche, ha spiegato al podcast Beyond the Grid che il problema principale è il mancato inserimento nel contesto umano del team. Per lui, il campione britannico ha commesso lo stesso errore che fece lui anni fa. Vettel: “È una questione di cultura, non solo di macchina”. Secondo Sebastian Vettel il fallimento di Hamilton in Ferrari non è solo legato alla SF-25 o all’assetto tecnico. 🔗 Leggi su Sportface.it
