F1 Piastri ottiene la pole per la Sprint in Qatar 3° Norris in difficoltà Verstappen e la Ferrari
Oscar Piastri si conferma un interprete eccezionale del Lusail International Circuit e primeggia nella Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren vuole lottare fino in fondo per il titolo iridato e partirà davanti a tutti al via della manche breve in programma domani che metterà in palio 8 punti preziosi in chiave campionato. Il 24enne di Melbourne ha battuto sul giro secco la Mercedes di un ottimo George Russell, mentre il leader della generale Lando Norris ha pasticciato nel momento clou della sessione non andando oltre il terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
