F1 Piastri mette le cose in chiaro | messaggio perentorio a Norris

Oscar Piastri mette le cose in chiaro in vista degli ultimi due Gran premi della stagione: messaggio inequivocabile a Norris. Oscar Piastri affronta il finale di stagione con un messaggio diretto. Niente giochi di squadra, nessuna corsia preferenziale per il compagno di team Lando Norris. A due weekend dal termine, il pilota del McLaren crede ancora nel Mondiale, nonostante debba recuperare 24 punti. Una distanza che pesa, ma non lo convince a rinunciare. La lotta al titolo resta aperta e il suo approccio mostra ambizione, fiducia e una lettura lucida della situazione. Il no deciso di Piastri: che messaggio a Norris . 🔗 Leggi su Sportface.it

Altre letture consigliate

“La scelta di non imporre ordini di scuderia a Piastri? Non si può fare di meglio che permettere loro di gareggiare. Perché all'improvviso dire quindi ad Oscar di non lottare più per il titolo? Se l'avessero detto a me, non mi sarei presentato, li avrei mandati a que - facebook.com Vai su Facebook

A Las Vegas Lando #Norris ha la grande chance di mettere in "ghiaccio" il titolo, andando poi a gestire il vantaggio iridato su Piastri tra Qatar e Abu Dhabi. Uno scenario, vedendo le prime libere, assolutamente alla portata dell'inglese della McLaren. #F1 #Las Vai su X

F1, Oscar Piastri: “Non ci sarà nessun ordine di scuderia in Qatar, ho ancora delle chance” - Oscar Piastri è diventato nel giro di pochi mesi dal grande favorito al terzo incomodo (o presunto tale) della corsa al titolo nel Mondiale 2025 di ... oasport.it scrive

Piastri: “Non aiuterò Norris. Ho le mie chance per il Mondiale, anche se remote” - 24 in classifica, McLaren ha parlato con Piastri di aiutare Norris nel Mondiale F1. Da formulapassion.it

F1, Oscar Piastri: “Ho ancora chance di titolo. Sarò un cacciatore pronto a sfruttare l’occasione” - Oscar Piastri si è dimostrato ancora ben concentrato sulla corsa al titolo durante la conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del ... Da oasport.it