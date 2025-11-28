F1 Piastri brucia Norris nelle prove libere in Qatar Verstappen fatica Ferrari anonima

Oscar Piastri non si arrende e comincia molto bene il weekend al Lusail International Circuit, firmando il miglior tempo assoluto nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come penultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren è stato il più veloce nella simulazione di qualifica con gomme soft, trovando anche un gran passo nel long-run con le hard. Piastri ha fermato il cronometro in 1’20?924, precedendo di 58 millesimi il compagno di squadra e leader del campionato Lando Norris, capace di venire fuori alla distanza dopo alcune modifiche di set-up dimostrandosi estremamente competitivo nel time-attack. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Piastri brucia Norris nelle prove libere in Qatar. Verstappen fatica, Ferrari anonima

