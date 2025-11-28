F1 Oscar Piastri | Non ci sarà nessun ordine di scuderia in Qatar ho ancora delle chance

Oscar Piastri è diventato nel giro di pochi mesi dal grande favorito al terzo incomodo (o presunto tale) della corsa al titolo nel Mondiale 2025 di Formula Uno. L’australiano della McLaren si trova infatti adesso a -24 dal suo compagno di squadra Lando Norris e a pari punti con la Red Bull di Max Verstappen, protagonista di una rimonta clamorosa e reduce da un successo importante a Las Vegas. Il 24enne di Melbourne, nel corso del media day alla vigilia del weekend di Lusail, ha risposto così a chi gli ha chiesto se il team di Woking imporrà degli ordini di scuderia per favorire Norris in campionato: “ Ne abbiamo parlato brevemente e la risposta è no. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Non ci sarà nessun ordine di scuderia in Qatar, ho ancora delle chance”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oscar Piastri ha ammesso che McLaren ha discusso internamente sulla possibilità che l'australiano aiuta Lando Norris nella rincorsa al Mondiale, per osteggiare il più possibile la rimonta di Max Verstappen Ma la risposta è stata perentoria... Che ne pe - facebook.com Vai su Facebook

CLAMOROSA DOPPIA SQUALIFICA PER LA MCLAREN ? Lando Norris e Oscar Piastri sono stati squalificati dal GP di Las Vegas perché lo spessore del pattino sotto al fondo è risultato sotto i 9 mm previsti su entrambe le monoposto #F1 #LasVegas #A Vai su X

F1, Oscar Piastri: “Non ci sarà nessun ordine di scuderia in Qatar, ho ancora delle chance” - Oscar Piastri è diventato nel giro di pochi mesi dal grande favorito al terzo incomodo (o presunto tale) della corsa al titolo nel Mondiale 2025 di ... Si legge su oasport.it

F1, Oscar Piastri: “Ho ancora chance di titolo. Sarò un cacciatore pronto a sfruttare l’occasione” - Oscar Piastri si è dimostrato ancora ben concentrato sulla corsa al titolo durante la conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del ... oasport.it scrive

F1, Piastri nel giovedì del GP Qatar: "Tanti errori, ma al Mondiale ci credo ancora" - Il pilota della McLaren si gioca in Qatar chance importanti per strappare il primo posto nel Mondiale al compagno di squadra Norris: "Tanti errori e lezioni imparate nelle ultime gare. Si legge su sport.sky.it