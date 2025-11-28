F1 oggi in tv GP Qatar 2025 | orari FP1 e Sprint Qualifying programma streaming

Oggi, venerdì 28 novembre, prenderà il via il week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Si torna a girare, dopo aver messo alle spalle il round di Las Vegas, sul circuito cittadino in Nevada. A Lusail le squadre saranno costrette a trovare la quadra in tempi serrati, su un tracciato molto esigente sulle gomme. Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, l’ultima del 2025. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Qatar 2025: orari FP1 e Sprint Qualifying, programma, streaming

News recenti che potrebbero piacerti

Inizia oggi l'intenso programma della Nazionale Camerunense, in cui figura il nostro Aristide Mouaha, per le qualificazioni alla World Cup Qatar 2027 Triplo impegno in pochi giorni 27 novembre Capo Verde 28 novembre Libia 30 novem - facebook.com Vai su Facebook

F1 2025 | Gp Qatar: gli orari della F1 oggi in TV su Sky, TV8 e NOW - Il Gran Premio del Qatar 2025 di Formula 1: gli orari di oggi in TV su Sky Sport F1 e TV8 e in streaming su NOW. Come scrive circusf1.com

Orari F1 oggi GP Las Vegas 2025: programma gare e dove vederlo in TV - GP Las Vegas 2025: tutti gli orari di oggi con guida completa a dirette e differite su Sky, Now e TV8 per non perdere un minuto della gara ... Lo riporta quotidianomotori.com

F1 oggi tv, GP Las Vegas 2025: orario gara, programma, streaming - Domenica 23 novembre, andrà in scena il GP di Las Vegas, 22° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Da oasport.it