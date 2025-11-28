F1 libere del Qatar | Piastri mette la McLaren davanti a tutti e avvia pressione su Verstappen
Oscar Piastri Oscar Piastri ha guidato la prima e unica sessione di prove libere del penultimo weekend di Formula 1 a Lusail, in Qatar, chiudendo il 29 novembre in 1’20’’924 e rilanciando la McLaren dopo la squalifica di Las Vegas. Ritorno al vertice della McLaren. La sessione di apertura a Lusail, decisiva perché unica occasione per lavorare sugli assetti prima di qualifiche e Sprint, ha confermato la reazione immediata della McLaren. Piastri ha imposto il ritmo con un tempo netto e costante, seguito a 58 millesimi dal compagno di squadra Lando Norris. Il distacco accumulato dagli inseguitori è stato significativo: Fernando Alonso ha portato una Aston Martin rinvigorita dalla recente nomina di Adrian Newey a special advisor tecnico, mentre Carlos Sainz su Williams e Isack Hadjar con la Racing Bulls hanno chiuso il gruppo immediato degli inseguitori. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
