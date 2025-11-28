F1 Lando Norris | Ho commesso un errore Domani spero di passare Russell
Lando Norris partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race valida per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il mitico circuito di Losail. Leggermente teso il britannico, che sa di giocarsi tantissimo questo weekend in ottica classifica piloti. Nello specifico il nativo di Bristol a bordo della sua McLaren ha ottenuto la terza piazza racimolando un gap di 0.230 rispetto al compagno di scuderia Oscar Piastri, bravo a centrare la pole position piazzandosi davanti alla Mercedes guidata da George Russell. Una volta arrivato in zona mista, il pilota ha commentato velocemente quanto fatto: “ Sì, sono rimasto bloccato dietro ad Alex Albon, ma è la vita – ha detto Norris – Il passo c’era, ma ho commesso un errore in curva 2 all’ultimo giro e non sono riuscito a mettere tutto insieme. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ultimo weekend Sprint della stagione e primo Match Point per Lando Norris per chiudere i giochi iridati: ci riuscirà? - facebook.com Vai su Facebook
CLAMOROSA DOPPIA SQUALIFICA PER LA MCLAREN ? Lando Norris e Oscar Piastri sono stati squalificati dal GP di Las Vegas perché lo spessore del pattino sotto al fondo è risultato sotto i 9 mm previsti su entrambe le monoposto #F1 #LasVegas #A Vai su X
F1, Lando Norris: “Ho commesso un errore. Domani spero di passare Russell” - Lando Norris partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race valida per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 ... oasport.it scrive
F1, Oscar Piastri: “Non ci sarà nessun ordine di scuderia in Qatar, ho ancora delle chance” - Oscar Piastri è diventato nel giro di pochi mesi dal grande favorito al terzo incomodo (o presunto tale) della corsa al titolo nel Mondiale 2025 di ... Da oasport.it
F1. GP Qatar, Lando Norris: "Verstappen o Piastri? I giochi mentali con me non funzionano. Il mio destino è nelle mie mani" - Alla vigilia del GP del Qatar, Lando Norris mantiene la calma nonostante la squalifica di Las Vegas: “I giochi mentali con me non funzionano. Come scrive automoto.it