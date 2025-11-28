F1 inizia il fondamentale weekend di Lusail Verstappen pronto a mettere pressione alle McLaren

Molto spesso il termine “giornata fondamentale” è inflazionato. Questo venerdì del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, lo è senza ombra di dubbio. Anzi, tutto il fine settimana sul tracciato di Lusail sarà di importanza indicibile per l’intera stagione della massima categoria del motorsport. Non solo, il format rivoluzionato dalla Sprint Race di domani aggiunte ulteriore adrenalina all’evento. Dopo quanto avvenuto a Las Vegas, specialmente per la doppia squalifica delle McLaren, la corsa al titolo si è fatta letteralmente elettrizzante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, inizia il fondamentale weekend di Lusail. Verstappen pronto a mettere pressione alle McLaren

