F1 Fernando Alonso | Una delle migliori qualifiche dell’anno ora testa alla Sprint

Fernando Alonso sorride al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sotto i riflettori del tracciato di Lusail, infatti, il pilota asturiano, che ha sempre fatto bene su questa pista, si è piazzato in seconda fila, con una prestazione di grande spessore con una Aston Martin che non sta certo brillando in questa annata. La pole position è andata a Oscar Piastri in 1:20.055 con appena 32 millesimi di vantaggio su George Russell, mentre è terzo Lando Norris a 230. Quarta posizione per un ottimo Fernando Alonso a 395, quinta per Yuki Tsunoda a 464, mentre in sesta troviamo Max Verstappen a 473. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Fernando Alonso: “Una delle migliori qualifiche dell’anno, ora testa alla Sprint”

