F1 a Piastri la pole della sprint race in Qatar | crisi Verstappen disastro Ferrari

Il weekend del penultimo gran premio della lunga stagione di Formula 1 inizia come pochi si sarebbero aspettati: dopo la doppia eliminazione a Las Vegas, la pole della sprint race va alla McLaren di Oscar Piastri, che era stato anche il più veloce nelle libere del pomeriggio. L’australiano, reduce da diverse prestazioni sottotono, è riuscito a mettersi dietro il leader della classifica piloti Lando Norris, superato nel finale dello shootout anche da George Russell. Venerdì complicato per Max Verstappen, rallentato da problemi al cambio nelle libere e da un fastidioso saltellamento nelle qualifiche: il campione del mondo in carica partirà solo dalla sesta piazza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, a Piastri la pole della sprint race in Qatar: crisi Verstappen, disastro Ferrari

