Excelsior Rotterdam-NAC Breda sabato 29 novembre 2025 ore 16 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

La vittoria in trasferta contro l’Ajax ha consentito all’Excelsior Rotterdam di superare il NAC Breda, battuto in casa dal PSV, nella classifica di Eredivisie. Siamo dunque di fronte a un vero e proprio scontro diretto per evitare la retrocessione con gli ospiti che ci arrivano dopo aver perso tre delle ultime quattro, con la sconfitta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

