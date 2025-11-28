Ex Roma Pjanic si ritira dal calcio giocato | futuro da agente
A 35 anni Miralem Pjanic ha deciso di dire basta con il calcio giocato. Terminata l’esperienza al CSKA Mosca e dopo le recenti indiscrezioni su un possibile ritorno alla Juventus, il centrocampista bosniaco ha scelto invece di chiudere definitivamente la carriera, come riportato da TMW. Una decisione che mette fine a un percorso lungo più di quindici anni ai massimi livelli, con l’Italia e la Roma come tappa centrale della sua maturazione calcistica. Un’eredità importante a Roma. Pjanic era approdato a Trigoria il 31 agosto 2011, prelevato dal Lione. Nei cinque anni trascorsi nella Capitale è diventato uno dei simboli della Roma di quel periodo: tecnica sopraffina, letture di gioco sempre pulite e una specialità nei calci da fermo che lo ha reso uno dei migliori tiratori del campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
