Ex Ilva come lo Stato salvatore in realtà ha affossato il rilancio

Alla fine del 2023, un piano industriale per salvare l’ex Ilva c’era: il business plan Bain prevedeva la produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio nel 2030, 3,6 miliardi di investimenti e un uso “normale” della cassa integrazione. Nella prima puntata della nostra inchiesta, abbiamo visto anche che lo Stato, tramite Invitalia, lo aveva approvato ma si era rifiutato di finanziarlo davvero, limitandosi a un «metteremo i soldi se li avremo e se il privato li mette prima». Questa seconda parte entra nel sottosuolo del sistema: le cause, i commissari, il Patrimonio Destinato. Perché mentre il governo MeloniUrso diceva di voler difendere Taranto, nei tribunali si consumava una storia molto diversa: una grande acciaieria che fa causa allo Stato perché lo Stato non paga neppure le bonifiche ambientali, e un governo che nomina commissari per gestire ciò che rimane. 🔗 Leggi su Lettera43.it

