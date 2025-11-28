Ex coniuge denuncia violenze | disposto il braccialetto elettronico per un uomo di Maddaloni

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di questa Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato disposto nei confronti di un quarantenne di Maddaloni (CE), ritenuto responsabile – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali ai danni dell’ ex coniuge. L’indagine, diretta da questa Procura, ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla vittima presso la Stazione Carabinieri di Maddaloni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex coniuge denuncia violenze: disposto il braccialetto elettronico per un uomo di Maddaloni

