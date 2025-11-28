Everton–Newcastle | sfida delicata in chiave europea al Hill Dickinson Stadium
Sabato 29 novembre 2025, alle 17:30, l’Everton ospita il Newcastle United al Hill Dickinson Stadium per una partita che può pesare molto nella corsa alle posizioni europee della Premier League. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria contro le “big” di Manchester e cercano continuità in un momento chiave della stagione. Momento di forma delle due squadre. Everton in crescita. Dopo aver chiuso ottobre con due sconfitte consecutive in campionato, l’Everton ha cambiato marcia a novembre, raccogliendo 7 punti nelle ultime tre giornate: 1-1 in trasferta contro il Sunderland. vittoria interna 2-0 contro il Fulham. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
