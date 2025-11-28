Everton-Newcastle | formazioni statistiche e anteprima
2025-11-28 11:43:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Sabato l’Everton affronterà il Newcastle in Premier League. Anteprima della partita Everton-Newcastle. L’Everton ospita il Newcastle nel calcio d’inizio dell’ora del tè di sabato con entrambe le squadre sulla scia dei promettenti risultati della Premier League. L’Everton ha eliminato il Manchester United lunedì sera nonostante l’espulsione di Idrissa Gueye in circostanze insolite, mentre il Newcastle ha battuto il Manchester City solo per perdere a Marsiglia a metà settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
