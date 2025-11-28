Evento a favore del fondo A scuola con Cristina
L’Inter Club Valle Scrivia sta organizzando una cena con lotteria per raccolta fondi destinati a sostenere corsi di studio per competenze linguistiche.In seguito alla tragica scomparsa della Prof.ssa Cristina Semino, per rendere onore alla sua memoria, l’Inter Club Valle Scrivia di Ronco Scrivia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La nuova legge del Trentino Alto Adige prevede un contributo economico a favore di ogni nuovo nato, adottato o affidato, per incentivare l’apertura di un fondo pensionistico intestato al minore - facebook.com Vai su Facebook
1/7 Firmato un decreto interministeriale per destinare oltre 100 milioni di euro a favore del fondo per il cinema e l’audiovisivo. Vai su X
Scuola e ricerca. Aumentano i docenti - Un fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti a scuola dotato di 10 milioni per il... Scrive quotidiano.net
Scuola: Cooperativa Sophia, il 29 maggio a Roma evento con 700 studenti e flash mob, cortometraggi, numeri circensi, project work - “Da studenti a protagonisti” è il titolo dell’evento conclusivo che si svolgerà il 29 maggio l’Auditorium della Tecnica di Roma, che tirerà le fila dei progetti educativi della Cooperativa Sophia, ... Riporta agensir.it
In trecento a tavola per sostenere la scuola - Una cena a favore dell’istituto comprensivo Da Vinci di Castelfranco che ha visto la partecipazione di ben trecento persone, registrando il tutto esaurito: un forte segnale di una comunità unita. Scrive msn.com