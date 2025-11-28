Eventi in chiaro il nuovo decreto MIMIT ridisegna le regole ma lascia nodi irrisolti

La pubblicazione in Gazzetta aggiorna la listadegli eventi sportivi e culturali obbligatoriamente accessibili, ma il quadro resta sospeso con definizioni datate e scadenze che spingono gli obblighi reali oltre il decennio. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della nuova lista degli eventi sportivi, ritenuti di particolare rilevanza sociale e soggetti all'obbligo di trasmissione in chiaro, s. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Eventi in chiaro, il nuovo decreto MIMIT ridisegna le regole ma lascia nodi irrisolti

Leggi anche questi approfondimenti

Un nuovo studio anglo-italiano rivela un limite molto chiaro dell’intelligenza artificiale - facebook.com Vai su Facebook

Diretto, chiaro e determinato Raffaele #Palladino presentato come nuovo allenatore dell’ #Atalanta ? È l'uomo giusto per risollevare la Dea #DAZN Vai su X

Nuovo decreto TV: Sinner in chiaro può attendere - Tanti eventi nella lista, ma per un cambiamento bisognerà aspettare il 2029 ... Riporta ubitennis.com

Eventi da trasmettere in chiaro: più tennis e altri sport - Nel nuovo elenco degli eventi che devono essere trasmessi in chiaro ci sono molti incontri di tennis, oltre a nuoto, ginnastica, scherma e pattinaggio. Secondo msn.com

Eventi sportivi in chiaro, c’è il decreto MIMIT in Gazzetta Ufficiale. Ecco lista e dettagli - Dopo un'attesa praticamente infinita, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale (d. Come scrive oasport.it