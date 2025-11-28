Eventi di natale a Ostuni | il cartellone parte con l' accensione dell' albero in piazza

A Ostuni si accende la magia del Natale. Domenica 30 novembre, alle ore 19.00, con lo spettacolo di accensione del grande Albero di Natale in Piazza della Libertà prenderà ufficialmente il via il programma delle iniziative natalizie 2025-2026, un cartellone ricco di appuntamenti dedicati a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondisci con queste news

Vi Presentiamo una parte del Nostro Magico Natale… passa a trovarci in negozio per scoprire tutte le nostre collezioni… #magiconatale #natale #christmas #articolidaregalo #ideeregalo #casa #home #love #ostuni #homedecor #puglia #homedatails #maiso - facebook.com Vai su Facebook

Zucchero e Cannella 2025: a Ostuni torna la magia del Natale con la quinta edizione del villaggio natalizio ostuninotizie.it/eventi-e-cultu… Vai su X

Si accende la magia del Natale a Ostuni: il programma degli eventi - 00, con lo spettacolo di accensione del grande Albero di Natale in Piazza della Liber ... Si legge su brundisium.net

Natale tra luci e ulivi - Non c’è stata la prevista cerimonia d’inaugurazione saltata a causa del maltempo che, però, non ha impedito l’accensione delle luminarie. rainews.it scrive

Cento eventi per le feste di Natale. Mercatini, mostre e intrattenimento: "Scegliete la città e le sue bellezze" - Gli assessori hanno illustrato il cartellone: il via sabato con l’accensione delle luci e l’inaugurazione della pista ... msn.com scrive