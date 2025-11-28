Eventi concerti e mercatini di Natale | al via il Dicembre Borgomanerese

Con lìaccensione del grande albero di Natale, sabato 29 novembre si apre ufficialmente il "Dicembre borgomanerese", un ricco calendario di eventi per grandi e piccini organizzato dalla Pro loco e patrocinato dall'assessorato al Turismo ed Eventi del Comune di Borgomanero.Il sindaco Sergio Bossi e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Mercatini, concerti, spettacoli e grandi eventi sportivi per una stagione ricca di emozioni - facebook.com Vai su Facebook

Mercatini, presepi artistici, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali per famiglie e percorsi guidati a tema: sono le iniziative che il @Fondoambiente propone da nord a sud della Penisola, per vivere la magia del Natale. #ANSAViaggi ? bit.ly/4r Vai su X

Natale a Impruneta, gli eventi delle feste dai concerti ai mercatini. E debutta il Capodanno in piazza - 17:00) in Piazza Buondelmonti; apertura della Galleria Filtrante a cura dell’Associazione Sassi Neri (ore ... Scrive 055firenze.it

Mercatini, eventi, presepi: Collegno accende la magia del Natale - Il Natale a Collegno è pronto a trasformarsi in un’esperienza indimenticabile: un mese di appuntamenti che intrecciano tradizione, creatività e comunità. Riporta torinoggi.it

I mercatini, la pista di pattinaggio e la festa più antica della Brianza: a Seveso arriva il Natale - Mostre, concerti, spettacoli e mercatini: a Seveso arriva la magia del Natale, grazie ad un programma pensato dal Comune assieme alla Proloco e alle associazioni. Da monzatoday.it