l’incredibile notorietà e i guadagni di neon genesis evangelion. Neon Genesis Evangelion rappresenta una delle serie anime più influenti e riconoscibili di sempre. Ideato da Hideaki Anno nel 1995, questo manga di de-costruzione dei mecha ha rivoluzionato il settore, ottenendo un successo immediato e lasciando un’impronta indelebile nell’industria dell’animazione. Oltre alla rilevanza culturale, la serie ha dimostrato un grande impatto dal punto di vista economico, contribuendo ai profitti di molte personalità coinvolte. In questo approfondimento, si analizzeranno gli aspetti più rilevanti legati alla popolarità e alla redditività di Evangelion, con particolare attenzione al ruolo fondamentale della colonna sonora e ai ricavi derivanti dai diritti di royalty. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Evangelion trasforma un personaggio sconosciuto in un milionario nascosto