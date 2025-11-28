Euthymios | presentazione del primo romanzo di Nicola Sguera

Tempo di lettura: 2 minuti Lunedì 1 dicembre alle ore 18.00, presso il Teatro “De La Salle” (ex De Simone), sarà presentato il primo romanzo di Nicola Sguera “Euthymios” (Bolis edizioni, 2025), all’interno della manifestazione “LibrAria” promossa dal Comune di Benevento. Dopo i saluti dell’Assessore, Antonella Tartaglia Polcini, interverrà la curatrice di “LibrAria”, la prof. ssa Maria Cristina Donnarumma. Discuteranno del libro i prof. Amerigo Ciervo e Teresa Simeone. Il protagonista del romanzo è un medico greco di simpatie stoiche che si trova ad operare a Giaffa nel I secolo dopo Cristo, dove, attratto dalla religione ebraica, soprattutto nelle sue varianti eterodosse, entrerà in contatto con la comunità essena, con il Battezzatore e, soprattutto, con Yeshua (Gesù), profeta radicato nella cultura del suo popolo, che appare nelle pagine del romanzo profondamente diverso da quello della vulgata cristiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

