Europei di Curling l’Italia si giocherà il bronzo | è semifinale stregata

A Lohja, città finlandese situata a poche decine di chilometri dalla capitale Helsinki, i Campionati Europei 2025 di curling sono entrati nella cruciale fase a eliminazione diretta. Nella mattinata di venerdì 28 novembre si sono giocate le semifinali maschili, nelle quali l’Italia ha affrontato la Svizzera. La squadra composta da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) e Alberto Pimpini (C.S. Aeronautica) è stata sconfitta 7-8. La partita è rimasta perennemente in equilibrio, poiché le due compagini si sono a lungo equivalse, senza che nessuna delle due riuscisse a prendere il sopravvento sull’altra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it