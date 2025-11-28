Europei curling 2025 a Lohja Italia ko in semifinale contro la Svizzera | stasera sfida per il bronzo con la Scozia
A Lohja gli Europei 2025 entrano nella fase decisiva. L’Italia maschile lotta punto a punto, ma cede 8-7 alla Svizzera in semifinale. Alle 18 il match per la medaglia di bronzo contro la Scozia: obiettivo quinto podio europeo della storia azzurra. Italia-Svizzera, una semifinale decisa all’ultimo stone. Gli Europei 2025 di curling, in corso a Lohja, in Finlandia, sono entrati nella fase a eliminazione diretta. Dopo un round robin intenso, la nazionale maschile italiana ha incrociato la Svizzera nella semifinale giocata venerdì 28 novembre, mattina, cedendo 8-7 al termine di una sfida rimasta in equilibrio dal primo all’ultimo end. 🔗 Leggi su Sportface.it
ANDIAMO PER IL BRONZO La Nazionale maschile di curling cede alla Svizzera 8-7 dopo una sfida al cardiopalma, ma… Gli Europei di Lohja non finiscono qui! Alle 18 affrontiamo la Scozia per il terzo gradino del podio in Finlandia! FORZA RAGAZZI! - facebook.com Vai su Facebook
