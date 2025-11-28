Europa League | Roma batte Midtiylland 2-1 Bologna a valanga contro il Salisburgo | 4-1

ROMA – La Roma batte 2-1 il Midtjylland, in casa, nel match valido per la quinta giornata della prima fase di Europa League. Apre le marcature El Aynaoui dopo sette minuti ed El Shaarawy raddoppia all’83’. Non basta il gol di Paulinho (giunto all’87’) ai danesi per evitare la prima sconfitta nella competizione (erano fino a ora . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

