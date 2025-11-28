Europa League Bologna-Salisburgo 4-1
23.01 Un Bologna straripante stende il Salisburgo al Dall'Ara e sistema la classifica della fase campionato salendo a 8 punti. I felsinei passano con Odgaard (26',tiro deviato che diventa imparabile) e subiscono il pari di Vertessen (33'). Dallinga colpisce il palo, ma poi centra il bersaglio (51'). Subito il tris di testa di Bernardeschi (53'). Chiude Orsolini (86') dopo una traversa di Vertessen. In Conference League, Fiorentina battuta al 'Franchi' dall'Aek Atene: decide Gacinovic al 35', 0-1. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
