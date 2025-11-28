«Eugenio c’è sempre, te lo trovi anche al matrimonio di tua cugina senza sapere il perché. Giani è così, è sempre in mezzo alla gente ed è innamorato della sua terra». In quasi tre anni alla guida del Pd, la cosa migliore fatta da Elly Schlein ci pare proprio questo ritratto al fulmicotone di Eugenio Giani, il presidente della Regione Toscana talmente presente fra i suoi che, infatti, si è materializzato perfino in autostrada in soccorso della fedelissima Cristina Manetti, assessore alla felicità e al cinema. La vicenda è nota, l’abbiamo raccontata ieri. Il 13 ottobre, giorno dell’esito delle ultime elezioni Regionali in Toscana, Manetti per evitare il traffico bloccato allo svincolo di Sesto Fiorentino si butta sulla corsia d’emergenza ma la Polizia Stradale la becca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Eugenio Giani è ovunque, ma sul caso della patente ritirata non dice niente