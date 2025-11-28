Estrazioni del Lotto Superenalotto e 10eLotto oggi 28 novembre 2025

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 28 novembre 2025: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 28 novembre 2025, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 190 del 2025 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 28 novembre 2025. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 28 novembre 2025

