Estrazione Million Day di oggi 28 novembre 2025 | i numeri vincenti di venerdì

Tpi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Estrazione Million Day oggi venerdì 28 novembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 28 novembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 28 novembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 28 NOVEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30   Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13   Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 27 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 26 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 25 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 24 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 23 NOVEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

estrazione million day di oggi 28 novembre 2025 i numeri vincenti di venerd236

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 28 novembre 2025: i numeri vincenti di venerdì

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

estrazione million day oggiMillion Day, l’estrazione delle 13:00 di giovedì 27 novembre - I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche tramite dispositivi mobile, o comunicando al ricevitore i numeri da giocare ... Segnala repubblica.it

estrazione million day oggiEstrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 25 novembre 2025 - it rinnova l’appuntamento quotidiano con il Million Day, uno dei giochi più seguiti in Italia. Da zon.it

estrazione million day oggiNumeri vincenti Million Day di oggi 27 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30 - Scopriamo i Million Day, i numeri vincenti di oggi, 27 novembre 2025, con l'estrazione delle ore 20:30 di questa sera: ecco le due cinquine ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Estrazione Million Day Oggi