Estrazione Million Day delle ore 13 | 00 | i numeri vincenti di oggi 28 Novembre

. La redazione di Zon.it rinnova anche oggi il consueto appuntamento con il Million Day, uno dei giochi più seguiti in Italia. Su questa pagina sono disponibili in tempo reale i numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13:00. Million Day – Numeri vincenti. Combinazione vincente Million Day 25 Novembre 2025 1 16 28 36 47 Come si gioca al Million Day. Il Million Day permette ogni giorno di tentare la fortuna scegliendo una combinazione di cinque numeri compresi tra 1 e 55. L’obiettivo è indovinare tutti e cinque i numeri estratti, vincendo così fino a un milione di euro. È possibile giocare sia in ricevitoria sia online tramite schedina digitale. 🔗 Leggi su Zon.it

