Esplosione durante un rifornimento | ustioni da acido per un 55enne
Infortunio sul lavoro ieri sera a Fusine, nei pressi del confine di Stato. Un uomo di 55 anni, residente nella zona di Tarvisio, è rimasto ferito mentre stava effettuando il rifornimento di gasolio al generatore del presidio di polizia.La dinamica dell’incidenteSecondo una prima ricostruzione, il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altre letture consigliate
Operaio folgorato da un corto circuito della cabina elettrica guasta a Rialto: la fiammata gli ha ustionato volto e braccia - Una riparazione di routine, un banale guasto da sistemare in calle per ridare energia elettrica a due palazzi rimasti al buio. ilgazzettino.it scrive
Rialto: esplosione in una cabina, grave un operaio - Venezia: esplosione in una cabina Enel in campo san Bortolomio a Rialto, grave un operaio rimasto ustionato dalla fiammata. Segnala lavocedivenezia.it