Esperienza europea per i giovani della Bassa Romagna | a Bruxelles tra Parlamento e sostenibilità

Ravennatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta dal 17 al 20 novembre la study visit a Bruxelles del progetto europeo “Futuro Green 20.30: Twinning for Youth”, curato dal Servizio Europa e Progettazione strategica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ha coinvolto un gruppo internazionale composto da 15 giovani, di cui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

