Esperienza europea per i giovani della Bassa Romagna | a Bruxelles tra Parlamento e sostenibilità

Si è svolta dal 17 al 20 novembre la study visit a Bruxelles del progetto europeo “Futuro Green 20.30: Twinning for Youth”, curato dal Servizio Europa e Progettazione strategica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ha coinvolto un gruppo internazionale composto da 15 giovani, di cui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Vuoi fare un’esperienza formativa nel cuore delle politiche europee sull’asilo? L’EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo apre le candidature per il suo programma di tirocinio rivolto a neolaureati e studenti universitari. Sede: EUAA, Malta Sett - facebook.com Vai su Facebook

“Esperienza Europa – David Sassoli”, Parlamento Europeo con il patrocinio del Distretto 2080 promuove il 6 novembre l’iniziativa europea “La scintilla del talento e le opportunità delle donne nel mondo del lavoro – Diritti e Visioni Future” Vai su X

Esperienza europea per i giovani della Bassa Romagna: a Bruxelles tra Parlamento e sostenibilità - Romagna sul bando per i progetti a rilevanza internazionale, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza nella capitale dell’Unione ... ravennatoday.it scrive

Prima non ero preoccupato per l’Europa. Ora lo sono, ma per motivi opposti a chi la rinnega - Molti lamentano il fallimento dell’Europa, unita solo da una moneta unica e da direttive che ci opprimono. Scrive ilfattoquotidiano.it